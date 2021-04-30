ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчане обеспокоены судьбой автобусов 55-го маршрута

Горняк22
8 часов Ago

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В социальных сетях активно обсуждается информация о том, что в мэрии собираются запретить выезд 55-го маршрута.

В городских группах в соцсетях, 29 апреля появилось сообщение о том, что администрация Бийска якобы собирается запретить выезд 55-го маршрута. Сообщается, что в автобусах отключили навигаторы и кассовые аппараты.

Бийчане обеспокоены судьбой автобусов 55-го маршрута1

Бийчане уверены — закрывать маршрут нельзя, они отмечают, что он хорошо продуман и проходит через улицы, где другой общественный транспорт не ездит:

— Это просто ужас!!! совсем о людях не думают! Очень удобный маршрут.

— Я только на 55х автобусах и ездила, оба маршрута мне удобны.

— 23-му и 35-му это конкуренция!!! 55 самый удобный маршрут!!

— Маршрут удобный для многих, непонятно , чем перевозчик так не угодил администрации.

— Очень удобный маршрут для всех :для рабочих, для пожилых людей, который ездят в больницу, для учеников. Надежда, что все останется, как прежде, в пользу обычного бийского народа.

Многие задаются вопросом — убирают ли маршрут полностью или просто запрещают работать перевозчику. Официальной информации об этом пока нет.

В пресс-службе мэрии города «Бийскому рабочему» сообщили, что в ближайшее время ситуацию разъяснят в официальном релизе.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Бийск рискует остаться без данного маршрута. Так, в марте 2019 года перевозчика, работающего на данном маршруту, назвали недобросовестным и пытались передать маршрут другим газелистам.

Бийчане обеспокоены судьбой автобусов 55-го маршрута2

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11:53, 17.04.2019 5972

Бийский рабочий

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