Бийск: Бийчанин стал чемпионом России по стритлифтингу

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Павел Путенёв из Бийска стал абсолютным чемпионом России в силовом виде спорта.

Стритлифтинг — спорт относительно новый. Павел признается, что и сам не сразу узнал, что занимается именно им.

До этого я занимался различными видами спорта – баскетболом, единоборствами, ходил в тренажерный зала. Все это было того момента, пока Павел не получил травму коленей. Бегать, прыгать как прежде он уже не мог, а поэтому турник, брусья и пол стали «лучшими друзьями».

— Поначалу я выполнял упражнения с собственным весом, потом добавлял отягощения в виде рюкзака с «пятерками» воды, — рассказывает Павел Путенёв в интервью Союзу пауэрлифтеров России. — Как-то друг сообщил мне, что то, чем я занимаюсь, называется «стритлифтинг», и можно выполнить норматив в этом виде спорта.

Ближайшие соревнования, на которые Павел мог попасть, проходили в Красноярске. Это был международный чемпионат «Евразия». До него оставалось чуть больше месяце. Тренировки стали более осмысленные и целенаправленными.

Тогда бийчанин занял третье место в двоеборье и второе место в отжимании от брусьев.

А вот в апреле 2021 года Павел стал абсолютным чемпионом России в этом силовом виде спорта.

25 апреля 2021 года проходил онлайн-чемпионат России по классическому стритлифтингу. Его проводили на площадках трех городов — Москвы, Нижнего Новгорода и Омска.

Наш земляк принял участие в Омске, где стал абсолютным чемпионом России в двоеборье (независимо от весовой категории) и установил два рекорда страны в весовой категории до 75 кг.

Так, в двоеборье по сумме в двух движениях (подтягивании на турнике и отжимании от брусьев с дополнительным отягощением) он показал 221,25 кг; в отжимании от брусьев с дополнительным отягощением – 140 кг.

Бийский рабочий