Бийск: Бийчане помогли сделать ремонт в здании общественной организации «Апрель»

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Неравнодушные бийчане помогли сделать ремонт в здании общественной организации «Апрель».

Активисты работают с детьми с расстройством аутистического спектра. Всего в «Апреле» занимается 65 ребятишек разного возраста. Раньше им приходилось проводить мастер-классы и встречи с педагогами в помещении, площадь которого не превышала 16 квадратных метров, что доставляло неудобства. В этом году администрация выделила пустующее здание.

Еще совсем недавно дом, где должны заниматься дети-аутисты, выглядел вот так. Организация, которая занимала это помещение раньше, съехав, забрала не только батареи, но даже окно. Работы предстояло много. Но глаза боятся, а руки делают.

Ремонт большого помещения, когда ограничен в средствах, мог затянуться надолго. Однако, помогли горожане и все работы удалось закончить за месяц. Меняли полы, окно, санузел и электропроводку, обшивали и красили стены, устанавливали пожарную сигнализацию. Сейчас это светлый, чистый, уютный дом.

Бийчанин Андрей Мытник помогает «Апрелю» уже давно. Раньше безвозмездно предоставлял площадку для проведения мероприятий. Когда узнал, что помещению необходим ремонт, не остался в стороне: помог сантехникой, стройматериалами. Подключились друзья — бийские блогеры, всем миром собрали небольшую, но необходимую денежную сумму.

И таких добровольных помощников оказалось 25 человек. Благодаря им комнаты теперь не узнать. Ребятишки довольны. Занятия уже идут полным ходом — керамика, рисование, валяние. Запланированы мастер-классы для родителей по развитию детей, обучающие семинары, встречи с врачами и педагогами. Теперь места хватит на всех.

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13:44, 26.04.2021 720

Бийский рабочий