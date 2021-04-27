Бийск: Бийчанин стал призером чемпионата России по самбо

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В подмосковном Зеленограде прошел чемпионат России по самбо (спорт глухих).

Два спортсмена из Алтайского края стали золотым и серебряным призерами первенства.

Как сообщил «Алтайский спорт», победителем турнира в весовой категории до 68 килограммов признан Сергей Крикунов из бийской спортивной школы олимпийского резерва №3. Воспитанник Николая Дурыманова безошибочно провел четыре встречи. Серебряную медаль на этом первенстве завоевал представитель Краевой спортивной школы олимпийского резерва Данил Белецкий.

В Бийске подвели итоги всероссийских соревнований по спортивной гимнастике

19:42, 21.04.2021 562

Бийский рабочий