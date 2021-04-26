Бийск: Бийчане возмутились работой коммунальщиков, поднимающих пыль на дорогах

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Как утверждают очевидцы, техника работает «на сухую», при этом щетки поднимают всю пыль наверх.

В Бийске продолжается месячник благоустройства. Жители наукограда выходят на уборку придомовых территорий. Сотрудники крупных предприятий нашего города тоже не остались в стороне. Они наводят порядок на закреплённых за ними территориях.

Однако основная нагрузка всё же лежит на коммунальных службах. Сейчас они активно наводят порядок в разных районах Бийска. Работы ведутся в парках, скверах, на обочинах дорог. Всё бы, казалось, хорошо, но вот у бийчан всё-таки есть вопросы к коммунальщикам.

— Дорожники убирали «Кристалл», было два трактора «Беларусь» с метелками, на очень большой скорости, без воды. Из-за пыли даже не было видно тракторов, только их мигалки. Вы знаете, мы не можем открыть форточки. В ночное время хочется проветрить, потому что днем кто-то на работе, но это вообще не возможно, — поделилась Светлана, жительница дома 31 по улице Декабристов.

Бийчане заострили свое внимание именно на ночной уборке дорог. Как утверждают очевидцы, техника работает «на сухую», при этом щетки поднимают всю пыль наверх. Из-за этого люди не могут открыть окна, чтобы проветрить свои квартиры.

По словам бийчан, было бы куда лучше, если бы сначала дорогу сбрызгивали водой, а уже потом выметали.

Добавим, что в прошлом году ситуация была точно такая же. К сожалению, дорожники не сделали никаких выводов.

Пыль столбом: барнаульцы посмеялись над бийским способом уборки улиц

09:20, 25.07.2019 3136

Бийский рабочий