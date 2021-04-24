Бийск: Бийская пенсионерка потеряла больше 40 тысяч рублей, став жертвой мошенников

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Причем ей никто не звонил по телефону — к ней пришли домой и принесли шубу, две куртки и постельное белье – на продажу.

Мужчина пояснил, что он предприниматель, закрывает в городе свои отделы и намерен вернуться на родину. Пенсионерка оказалась инвалидом по зрению и сразу не поняла, сколько денег забрал незнакомец. Когда складывала деньги на место поняла: вместо пяти банкнот, там их немного больше. Оказалось, что мужчина забрал пятитысячные купюры и подложил пенсионерке несколько купюр номиналом пятьдесят и сто рублей. Догнать незваного гостя пенсионерка не успела.

Как рассказали соседи, мужчина, был не один, приехал на черной иномарке. В полиции Бийска по данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Нараздавали: бийчане нанесли ущерб интернет-провайдеру на 23 млн рублей

19:11, 14.04.2021 1428

Бийский рабочий