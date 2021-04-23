Бийск: Бийчане просят хозяина здания ДК Котельщиков навести порядок на территории

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Общегородской субботник набирает обороты, но, к сожалению, не везде.

Между тем, в Бийске есть территории, официальные владельцы которых находятся в Барнауле, и призвать их к наведению порядка проблематично. К их числу относится бывший Дворец культуры в поселке котельщиков.

После закрытия ДК здесь размещались факультеты Бийского педуниверситета, затем прошли слухи, что собственник здания сменился. В здании даже начался ремонт. Сейчас признаков того, что здесь идут работы — нет. На заборе замки, вход огорожен сигнальной лентой, а вот тротуар засыпан мелким шлаком, который лежит уже год. Жители поселка Котельщиков накануне выхода на субботник не знают, куда им обратиться, чтобы владелец здания навел вокруг своей собственности порядок.

Мой район: поселок котельщиков

08:52, 01.10.2019 3864

Бийский рабочий