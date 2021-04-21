Бийск: Бийчане помогают тяжелобольным и ветеранам, живущим по соседству

0

В Бийске в рамках социальной акции «Соседская помощь» работают серебряные волонтеры.

Не каждый из нас обращает внимание на соседей – чаще всего, мы, не зная даже имени, только приветствуем друг друга, проходя мимо. А если двери напротив постоянно закрыты – можем даже не догадываться, нуждается ли человек, живущий рядом, в помощи.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края предложили обратить внимание на одиноких и тяжелобольных пожилых людей, ветеранов, нуждающихся в помощи, неблагополучные семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети и находятся в социально опасном положении, инвалидов и граждан в трудной жизненной ситуации.

– Не проходите мимо и сообщите о сложной жизненной ситуации рядом живущих людей, – призвали в Минсоцзащите Алтайского края.

В Бийске быстрее и дружнее всех среагировали так называемые серебряные волонтеры: пожилые люди, которые ведут активный образ жизни и всегда готовы прийти на помощь тем, до кого, казалось, нельзя было достучаться.

Серебряная помощь

По данным КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска», в отделении социального обслуживания на дому состоит 337 человек пожилого возраста и инвалидов (Бийск — 222 и Бийский район — 115). Из них 130 проживают в неблагоустроенном жилье.

– Специалисты учреждения пользуются стационарозамещающей технологией «соседская помощь», – рассказывает Людмила Чернова, директор центра. – Это оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам мобильными гражданами, проживающими по соседству. Цель – продлить проживание получателей социальных услуг дома, не оформляя в стационарные учреждения. Данная технология направлена на временное предоставление пожилым людям социальных услуг в выходные, праздничные дни и в случаях, когда услуги не могут быть оказаны социальными работниками (больничный, отпуск). А так же данная технология предоставляется гражданам при отсутствии свободных мест в отделении социального обслуживания на дому.

По словам специалистов комплексного центра, «соседская помощь» не только повышает качество жизни, но и «сохраняет самостоятельность граждан пожилого возраста и инвалидов, через укрепление традиций взаимопомощи».

– Это профилактика социального одиночества, улучшение самочувствия пожилых людей. Социальные работники тесно взаимодействуют с соседями, обслуживаемых пожилых граждан: аккуратно и ненавязчиво, с учетом возможностей соседей, просят оказывать помощь подопечным. Так как социальный работник находится с получателем социальных услуг только определенное время, в соответствии со стандартами социальных услуг.

Автомобиль для перевозки пожилых людей получил бийский центр соцобслуживания

10:45, 06.08.2019 833

Соседи с пониманием и ответственностью участвуют в жизни пожилых людей оказавшихся в сложной жизненной ситуации и оказывают различные виды помощи: поддерживают связь с родственниками, при необходимости вызывают врача, покупают необходимые лекарства, содействуют в срочной госпитализации, оказывают консультационные услуги и просто участвуют в беседе, так необходимых для одинокого пожилого человека.

– К оказанию соседской помощи привлекаем и волонтеров, – добавляет Людмила Филипповна. — Совместная деятельность специалистов Центра и добровольцев позволяет пожилым людям справиться с тяжелой для них работой и улучшить свое эмоциональное самочувствие и расширить круг общения. Волонтеры участвую в ежегодных акциях Комплексного центра: «Чистый балкон», «Чистые окна», «Солим, варим, маринуем…», «Огород» и многие другие.

Технология соседская помощь осуществляется Советами Ветеранов и «Серебряными волонтерами» города Бийска и Бийского района. За 1 квартал 2021 год 37 гражданам пожилого возраста была оказана «соседская помощь» (в Бийске — 12, в Бийском районе – 25).

Без лишних вопросов

Побывав в гостях у обаятельной и социально активной Валентины Антоновой, состоящей в городском совете ветеранов и «Серебряных волонтерах», в «БР» ничуть не удивились тому, что вокруг нее не осталось ни одного покинутого человека. В подъезде уют и благодать – цветы, чистота! Но самое главное, что Валентина Павловна знает: помощь, которую в силах предложить «Серебряные волонтеры» — дойдет до получателя:

– Я начала работать с 1990 года, как только вышла на пенсию. И попала в самое смутное время: еще много было участников ВОВ, и жили они, зачастую, плохо. Стали проведывать участников ВОВ, детей войны, тыловиков, пенсионеров. Тогда наша комиссия состояла из пяти человек, сейчас из трех: обязанности по присмотру за «соседями» со мной делят Нина Андреевна Селезнева и Татьяна Николаевна Матюхина. В Бийске в «Серебряных волонтерах» состоит 40 человек: мы обязательно поздравляем наших подопечных к каждому празднику, отмечаем юбилеи (90-летие и даже больше!) Конечно, одни бы мы не справились, поэтому очень тесно работаем с городскими структурами.

– Мы старые, но хорошие волонтеры, — добавляет, улыбаясь, Валентина Антонова.

Деятельность «серебряных» пенсионеров настолько активна и обширна, что в некоторых аспектах они обгоняют даже молодежь.

– Я и в Барнаул на слет волонтеров ездила, там наше поколение было – обменивались опытом.

Как бийские волонтеры доставляют еду и лекарства пожилым людям

13:35, 19.11.2020 1537

Помощь часто требуется одиноким бабушкам и дедушкам: есть такие, кто в силу возраста или заболеваний, не могут вымыть окна, пол. Тогда «серебряные» связываются с молодыми девчонками-волонтерами и направляют их по нужному адресу. Кстати, многих подопечных они находят сами – просто постучавшись в соседскую дверь.

– Я всегда смотрю, кто нуждается в помощи — недавно подумала, дай-ка я поднимусь на пятый этаж. Знаю, что там бабушка живет, ей за 80 лет, мужа нет и ноги плохо ходят. Вот так сами и находим, кому помочь, начинаем общаться.

Не брошенные люди

Как говорят волонтеры, с подарками для пожилых людей стало намного лучше: они стали более дорогими и добротными, часто к помощи присоединяются и спонсоры.

– В этот раз 12 человек обслужили, подарили хорошие подарки, — делится Валентина Павловна. – Раньше нечего сильно-то брать было, горох да сою, чай разносили, банку дадут – мы ее на всех делим. А сейчас — это большой ящик, и в нем все, начиная от постного масла и кончая конфетами. Юнармейцы — хорошие ребятки, помогают разносить.

И все же в ходе нашего разговора становится ясно, что основная помощь – отнюдь не материальная или физическая. Помочь морально, поддержать добрым словом, посодействовать в решении какого-либо вопроса, гораздо важнее. Например, лежачей бабушке, которой нужно было попасть в больницу, «пробиться» туда помогла Валентина Павловна и председатель совета Галина Николаевна:

– Мы пошли к главному врачу нашей поликлиники. Конечно, мы не кричали: но сделали так, чтобы ее все-таки забрали в больницу. За себя из нашего поколения никто просить не станет. Лично я, как пришла на швейную фабрику, где работала, уже спустя три месяца начала общественную работу. Потому что людей всех жалко, не могу пройти мимо. Вы знаете, сколько радости у этих бабушек и дедушек, просто от того, что приходишь к ним? Не выскажешь! Может, им другой раз и не надо ничего, но все равно хотят, чтобы и к ним зашли.

У «Серебряных» волонтеров есть как постоянные подопечные, например, лежачие больные, так и те, к кому наведываются время от времени. Своим заразительным примером – подтягивают к участию в жизни пожилого человека не только активную молодежь и волонтеров, но и призывают к совести родственников.

Удачные примеры, когда «соседская помощь» все-таки перетекла в помощь от родственников – единичные, но, возможно, одни из самых показательных в работе тех, кому не «все равно».

Научи меня простому: в Бийске работает тренировочная квартира для «особых» детей

10:46, 12.02.2021 1029

Бийский рабочий