Бийск: Бийчан возмутила обрезка деревьев на площади 9 Января в Бийске

Бийск: Бийчан возмутила обрезка деревьев на площади 9 Января в Бийске20.04.2021
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Почему в прогулочной зоне на площади 9 Января в этом году не зацветут яблони-дички?
Там обрезаны деревья, что сразу же вызвало возмущение бийчан. Между тем это плановая работа, произведенная подрядчиком, по заказу Управления ЖКХ администрации. Площадь 9-е Января вошла в рейтинговое число общественных территорий, которые благоустроят в этом году по программе «Комфортная городская среда». Предполагается, что работы здесь начнутся в конце мая – начале июня. Так что обрезка деревьев, вполне может считаться началом обновления аллеи.
Еще одной причиной, по которой яблони обрезаны так коротко, может стать их собственная же безопасность. Строительно-дорожная техника крупногабаритная и может свисающие ветки просто переломать, нанеся яблоням вдоль проезжей части куда как больше урона.
Кстати, сейчас работы по обрезке деревьев активно идут по всему городу. И в большинстве случаев обрезаются все-таки тополя, представляющие угрозу автомобилистам, машинам и жителям во дворах.
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14:38, 16.04.2021 954