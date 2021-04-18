Бийск: Бийчане, живущие в столетнем доме, предлагают мэрии отремонтировать его вместе

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Построенный в 1935 году, дом не признан аварийным или ветхим, а капитальный ремонт в нем запланирован лишь на 2043 год.

Жители Бийска предлагают городской администрации отремонтировать свой дом совместными усилиями, так как половина квартир — муниципальные. Несмотря на то, что возраст здания приближается к столетнему юбилею, дом №14 по переулку Техучилище до сих пор не признан аварийным.

Построенный в 1935 году, дом в поселке Боровом не признан аварийным или ветхим. Мало того, до последнего времени, квартиры на первом этаже администрация выделяла бийчанам, как подменное жилье. По факту, люди меняли «шило на мыло».

Нынешние жители дома уже не первый раз показывают провисшие потолки, стены, по которым течет вода, провалившиеся полы, ржавые трубы отопления и прочие «достопримечательности» своего дома. Несколько дней назад сюда приезжал специалист по оценке технического состояния.

— Приезжала женщина, сфотографировала, за голову схватилась и говорит: «Какой вам здесь капитальный ремонт, когда уже и по годам не проходит, и по состоянию», — рассказывает Галина Булыгина, жительница дома.

Сегодня в этом доме собственники проживают только на втором этаже, остальные квартиры — муниципальные. Всего в доме прописаны 12 человек, реально живут — шесть.

— Мы запрос делали и нам ответили, что капитальный ремонт будут делать в 2043 году. Как думаете этот дом устоит до этого времени? Это же нереально, — говорит Елизавета Ушакова, жительница дома.

Жители оплачивают взносы на капитальный ремонт. Правда накопилось там не очень много — около 200 тысяч. Там должна быть и доля платежей администрации. Вспомним, что некоторое время назад от регионального оператора поступала информация о существующей задолженности Бийска по этим платежам.

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Как ни странно, но многие гости наукограда по состоянию этого дома судят о нашем городе в целом. Есть у него особенность, он находится на территории туристического центра, куда летом приезжают и дети, и их родители со всего края.

— Называю бомжами, вы понимаете, очень обидно. У нас по сорок лет стажа… и глядя на этот дом говорят: «О, а здесь бомжи живут». Понимаете? Руководству города не стыдно, что дети приезжают и видят такое здание? — задается вопросом Елизавета Ушакова.

Жители дома предлагают чиновникам компромисс — подлатать дом совместными усилиями: первый этаж, вместе с фундаментом, отремонтировать силами администрации, так как там жилье соцнайма, а на ремонт второго готовы «сброситься» и добавить к накопленной у регоператора сумме.

— Ну нет у них возможности нас переселить, пожалуйста сделайте хотя бы ремонт фасада и перекройте балки, — говорит Елизавета Ушакова.

Даже если дом 12 по переулку Техучилище на этот раз признают аварийным, то когда его расселят не скажет никто. Очередь по муниципальной программе уже растянулась до 30-х годов. Так может быть чиновникам, действительно, стоит прислушаться к этому предложению бийчан.

Напомним, ранее следственный комитет уже возбудил дело по факту халатности должностных лиц при расселении из аварийного жилья жителей другого дома в поселке Боровом.

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Бийский рабочий