Бийск: Бийские школьники завоевали четыре призовых места во Всероссийской олимпиаде

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Бийчане стали призерами олимпиады по физике.

В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике, который проходил в Тюмени с 29 марта по 4 апреля, четыре воспитанника Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе БТИ АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, заняли призовые места.

Наличие диплома победителя или призера заключительного этапа ВсОШ дает его обладателю право зачисления без вступительных испытаний в любой вуз страны на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады. Девятиклассник Денис Воробьев, десятиклассники Андрей Минаков и Иван Касьянов, одиннадцатиклассник Андрей Петрухин уже далеко не в первый раз принимают участие в главной олимпиаде страны. В прошлом 2020 году ребята достаточно хорошо показали себя на этом всероссийском турнире и даже прошли в финал, но в связи с пандемией заключительный этап ВсОШ был отменен, и школьники на него так и не попали.

Однако в этом году воспитанники бийского центра Фонда Андрея Мельниченко не упустили свой шанс и показали высокие результаты! Денис Воробьев занял призовое место в возрастной категории учащихся девятых классов, Андрей Минаков и Иван Касьянов стали победителями среди десятиклассников. Андрей Петрухин стал призером олимпиады среди учащихся одиннадцатых классов.

Неоценимый вклад в подготовку ребят ко всем этапам олимпиады внес преподаватель БФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Александр Аполонский. Он воспитал уже более сотни победителей и призеров ВсОШ по физике и является членом ЦПМК Всероссийской олимпиады школьников по физике и председателем жюри по 11 классу.

— Успех на Всероссийской олимпиаде школьников по физике – это результат огромной работы, которую проделали наши воспитанники и их тренер. Мы очень рады их достижениям и гордимся ими. Поздравляем всех с заслуженной победой! — говорит Евгений Сыпин, директор Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова»:

Бийский рабочий