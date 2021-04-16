Бийск: Бийский краеведческий музей в День дарителя пополнился новыми экспонатами

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Бийский краеведческий музей пополнился новыми экспонатами.

14 апреля, в день рождения музея, горожане несли находки и вещи давно ушедших времён. Любой желающий бийчанин мог передать в музей вещи, поколениями хранившиеся в семьях, или найденные на старых чердаках, огородах.

В этом году в музее даже озвучили тематику принимаемых даров – это материал по Великой Отечественной войне, советский «дефицит» (что было сложно купить в советское время) и многое другое.

Около тысячи экспонатов: в мае в Бийске откроется «Народный музей»

17:58, 12.04.2021 780

Бийский рабочий