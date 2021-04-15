Бийск: Бийчанин, взорвавший банкомат, до сих пор не признает своей вины

Бийск: Бийчанин, взорвавший банкомат, до сих пор не признает своей вины15.04.2021
1
В Бийске продолжается слушание дела о взрыве в банкомате, который случился в июле 2019 года.
Напомним, 41-летний бийчанин летом 2019 года необычным путем украл немногим более 750 тыс. руб. Как стало известно, грабитель закачал в банкомат газ и произвел его подрыв. Правда, из разлетевшихся по помещению купюр он собрал только часть. Как оказалось, о том, как извлечь деньги из банкомата, он узнал из интернета. Просто знаниями решил не ограничиваться, а, так сказать, воплотить их в жизнь.
Однако уже через несколько дней правоохранители вышли на след взрывника. Им оказался бийчанин, житель Заречья. И хотя в интересах следствия информация не разглашалась, стало известно, что задержанный имеет причастность к разбойным нападениям на микрофинансовые организации – с ними он поступал просто: врывался в офисы и требовал наличные. Сотрудницы компаний молодого человека опознали. Причем не помогла даже конспирация – ведь отправляясь на преступления, он надевал в том числе очки, кепки, парики, которые во время обыска нашли у него в квартире.
Сейчас в Бийском городском суде продолжают рассматривать уголовное дело в отношении бийчанина, который организовал взрыв банкомата, а еще, по версии следствия, на его счету шесть эпизодов разбойных нападений.
На Алтае задержали неудачливых, но очень настойчивых грабителей банкоматов
18:01, 11.06.2020 4217