Бийск: Бийск закупит технику для дорожного ремонта

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Дорожный ремонтер должен пополнить парк муниципальной техники.

Муниципалитет намерен купить машину для ямочного ремонта дорог – он же дорожный ремонтер.

Сообщение об этом администрация Бийска разместила на сайте госзакупок.

Так, город готов выделить из бюджета 3,8 млн руб. для приобретения машины для ямочного ремонта дорог на базе трактора «Белорус». Техника должна быть пригодна для струйно-инъекционного метода ремонта.

Указано, что товар должен быть без эксплуатационного пробега, не ранее 2021 года выпуска, технически исправен.

Сейчас на площадке госзакупок принимают предложения от потенциальных поставщиков. Аукцион пройдет 22 апреля. Сам контракт на поставку техники может быть заключен не ранее, чем через 10 дней с получения протокола итогов тендера, а сам товар победитель аукциона должен будет поставить еще в течение 30 дней с момента заключения контракта. Таким образом, новая техника на дорогах Бийска появится не раньше мая.

Бийский рабочий