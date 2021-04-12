Бийск: Бийчанка Наталья Шевченко стала победителем конкурса «Воспитатель года Алтая»

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В пятницу в Барнауле состоялась торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая».

Председатель Алтайской краевой организации профсоюзов Юрий Абдуллаев, напомнил, что конкурс еще очень молодой, и отметил, что воспитатели закладывают в ребенка многое наравне с родителями.

— Мы гордимся воспитателями Алтайского края, наши воспитатели лучшие в России и в мире, – поделился министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Победителем конкурса «Воспитатель года Алтая-2021» стала Наталья Шевченко из наукограда. Она воспитатель в гимназии № 1. Помимо ленты победителя, педагог получила диплом и премию губернатора региона в размере 200 тысяч рублей. Наталья будет представлять Алтайский край на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

Наталья Шевченко поделилась впечатлениями от участия в конкурсе:

— Очень приятно было участвовать, а победить – неожиданно, приятно и волнительно.

На втором месте Татьяна Казанцева, на третьем месте – Наталья Клабукова. За второе и третье место лауреаты получат денежные премии 60 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

Бийчанка вышла в финал конкурса «Воспитатель года Алтая-2021»

18:51, 08.04.2021 616

Бийский рабочий