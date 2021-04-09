Бийск: Бийчанка вышла в финал конкурса «Воспитатель года Алтая-2021»

0

Воспитатель бийской Гимназии № 1 вошла в список финалистов.

В Алтайском крае продолжается региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года Алтая — 2021», участие в котором принимают 15 педагогов дошкольных образовательных учреждений региона.

Выступления конкурсантов члены жюри оценивали по нескольким критериям. Воспитатель должен методически грамотно подобрать форму, содержание, приемы организации деятельности с детьми в соответствии с их возрастом, заинтересовать группу выбранным видом деятельности, найти оригинальные способы реализации методических установок.

По итогам конкурсных испытаний жюри определило семь финалистов, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге. В их число вошла и воспитатель Гимназии № 1 города Бийска, Наталья Шевченко.

Финалистам предстоит принять участие в двух заключительных испытаниях. Уже завтра они организуют и проведут семинары для родителей. Завершит испытания профессиональный разговор в ходе которого лауреаты продемонстрируют умения формулировать и аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования.

Торжественная церемония закрытия конкурса «Воспитатель года Алтая-2021» состоится 9 апреля на базе Барнаульского государственного педагогического колледжа. В ходе мероприятия будет названо имя победителя. Ему вручат памятный подарок и премию Губернатора в размере 200 тыс. рублей. Денежные премии также получат финалисты, занявшие 2 и 3 места. Победитель представит Алтайский край на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», сообщают в министерстве образования и науки региона.

Бийчанка стала лучшим молодым педагогом Алтайского края

13:10, 19.03.2021 1215

Бийский рабочий