Бийск: Бийский автомобилист, сдавая назад, сбил пенсионера, идущего по проезжей части

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В Бийске возбудили уголовное дело по факту наезда на пешехода.

В нашем распоряжении оказалась запись с камеры видеонаблюдения, где отчетливо видно, как водитель, сдавая назад, сбил пенсионера.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васильева еще в марте. Мужчина, который буквально через несколько секунд окажется под колесами автомобиля идет по проезжей части. Никакого пешеходного перехода там нет. Водитель, выезжая с парковки на дорогу, сбивает 93-летнего пенсионера.

Сам водитель, как нам стало известно, с места аварии уехал. Он, видимо, и не понял, что под колесами его автомобиля оказался человек. Пострадавшего с переломами доставили в центральную городскую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов нашли виновного в отношении него возбуждено уголовно дело.

Бийчанин въехал в сугроб ради страховки и попал под суд

15:10, 06.04.2021 1242

Бийский рабочий