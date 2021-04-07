Бийск: Бийчанин въехал в сугроб ради страховки и попал под суд

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Предприимчивый автовладелец из Бийска стал обвиняемым по интересному делу о мошенничестве.

Бийчанин намеренно въехал в сугроб, чтобы получить страховку. При этом повреждения у автомобиля на тот момент уже были. «Травмы» на передней части корпуса автомобиль получил в ДТП, произошедшем почти за месяц до этого — машина тогда была под управлением сына автовладельца. Ремонтировать автомобиль за свой счет семья, по видимости, не хотела.

Совершив «наезд на сугроб», мужчина вызвал сотрудника аварийного комиссариата, которого ввел в заблуждение, заявив, что повреждения на автомобиле образовались именно в результате этого происшествия. Аварком составил документы о ДТП.

После этого мужчина обратился в страховую компанию с заявлением на выплату, поскольку случай относился к страховому событию.

Посчитали, на сколько можно рассчитывать — набралось более 50 тыс. рублей.

Однако провести сотрудников страховой компании не удалось. Они обнаружили, что действия мужчины являются незаконными, и претендовать на выплату он не может.

В итоге «ложное» ДТП обернулось для бийчанина уголовным делом. Его обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая. Уголовное дело направлено в суд, сообщил Иван Терешкин, заместитель прокурора Бийска.

Бийский рабочий