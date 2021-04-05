Бийск: Бийчане заметили хорька на дереве в одном из городских дворов

Бийск: Бийчане заметили хорька на дереве в одном из городских дворов

05.04.2021 0 Автор Горняк22

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Необычный зверь оказался на верхушке дерева посреди города.

На улице Социалистической у дома №31 жители Бийска заметили на дереве хорька. Об этом горожане сообщили в сообществе «Инцидент Бийск». 

На фотографиях сделанных, вероятно из окна девятиэтажки, видно, что животное находится на большом расстоянии от земли. Бийчане предполагают, что зверек сбежал из дома, а на дерево его могли загнать собаки.

Бийчане заметили хорька на дереве в одном из городских дворов1

Отметим, что нахождение хорьков на деревьях не опасно для этого вида. Животное умеет хорошо лазать по деревьям благодаря крепким когтям. Поэтому, скорее всего, грызун сумеет спуститься с высоты сам.

Бийский рабочий

РубрикаАлтайский край

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