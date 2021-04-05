Бийск: Бийчане заметили хорька на дереве в одном из городских дворов

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Необычный зверь оказался на верхушке дерева посреди города.

На улице Социалистической у дома №31 жители Бийска заметили на дереве хорька. Об этом горожане сообщили в сообществе «Инцидент Бийск».

На фотографиях сделанных, вероятно из окна девятиэтажки, видно, что животное находится на большом расстоянии от земли. Бийчане предполагают, что зверек сбежал из дома, а на дерево его могли загнать собаки.

Отметим, что нахождение хорьков на деревьях не опасно для этого вида. Животное умеет хорошо лазать по деревьям благодаря крепким когтям. Поэтому, скорее всего, грызун сумеет спуститься с высоты сам.

Бийский рабочий