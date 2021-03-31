Бийск: Бийчане оценили работу главы города и администрации

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В наших соцсетях мы попросили подписчиков оценить работу главы и администрации в целом.

Горожане говорят о том, что видят и что замечают, а это неудовлетворительная уборка дорог, сейчас лужи, много жалоб на работу регионального оператора, который занимается вывозом мусора.

Оценить работу администрации и главы предложили по пятибалльной шкале. И если все отметки перевести в школьный дневник, то это окончание учебного заведения со справкой.

Мнения разделились: бийчане не согласны, что во всех бедах города виноват мэр

13:09, 30.03.2021 1237

Бийский рабочий