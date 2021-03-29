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Алтайский край

Бийск: Бийские энергетики спасают подземные коммуникации от талых и грунтовых вод

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Энергетики Сибирской генерирующей компании уже приступили к откачке талых и грунтовых вод из тепловых камер.

Если не проводить эти работы, то, по словам специалистов, подземные коммуникации приходят в негодность гораздо быстрее.

Серьезный вред талая вода наносит и подземным тепловым коммуникациям. Снега в этом году много и вывозят его не всегда и не везде. Чаще всего дорожные организации при расчистке расталкивают его с проезжей части на газоны, где и проходят тепловые сети, что конечно не допустимо. Сотрудники Сибирской генерирующей компании регулярно направляют письма коммунальщикам с просьбой не складировать снег вблизи коммуникаций. В случае возможно повреждения на устранение порыва уйдет гораздо больше времени, ведь прежде нужно будет убрать снежные кучи.

В СГК также призывают более ответственно относиться к контролю за производством снегоуборочных работ. О любых дефектах на тепловых сетях или о сдвинутых крышках люков на дорогах и тротуарах нужно сообщать в диспетчерскую службу по телефону 43-23-63.

В СГК разъяснили, как переоформить лицевой счет на оплату услуг

10:42, 26.03.2021 1324

 

Бийский рабочий

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