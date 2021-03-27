Бийск: Бийчанину дали 13 лет колонии за надругательства над тремя падчерицами

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Житель города Бийска признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих падчериц.

Собранные следственным отделом по городу Бийск доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю города Бийска, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

— По данным следствия и суда, у осужденного, проживающего в городе Бийске на воспитании находилось 7 детей, трое из которых дочери гражданской супруги 8-ти, 9-ти и 10-летнего возраста. В период с 2017 по 2019 год отчим совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении девочек, — рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Жительницу Бийского района обвиняют в истязании ребенка, взятого ею под опеку

17:40, 12.03.2021 974

Бийский рабочий