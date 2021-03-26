Бийск: Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий

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Вы в поиске места для проведения семинара, тренинга, совещания, презентации или мастер-класса?
Бийская медиагруппа предлагает вам современную площадку для проведения деловых мероприятий.
Просторный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
Площадь зала 70 кв.см, оснащен современным комплексом профессионального технического оборудования: звуковая система, проектор, широкоформатный экран, микрофоны и отличное освещение. Баннерные стойки дают возможность брендировать площадку в соответствии с тематикой мероприятия.
Предусмотрена зона для кофе-брейка.