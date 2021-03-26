ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

0 1 из 5 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий1 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий2 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий3 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий4 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий5 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий6 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий7 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий8 Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий9

Вы в поиске места для проведения семинара, тренинга, совещания, презентации или мастер-класса?

Бийская медиагруппа предлагает вам современную площадку для проведения деловых мероприятий.

Просторный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

Площадь зала 70 кв.см, оснащен современным комплексом профессионального технического оборудования: звуковая система, проектор, широкоформатный экран, микрофоны и отличное освещение. Баннерные стойки дают возможность брендировать площадку в соответствии с тематикой мероприятия.

Предусмотрена зона для кофе-брейка.

Бийская медиагруппа предлагает современную площадку для деловых мероприятий10

Адрес конференц-зала: ул. Им. Героя Советского Союза Александра Спекова, 16.

По вопросам организации мероприятия, аренды зала обращаться по телефону: 8 (3854) 31-31-15

Бийский рабочий

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