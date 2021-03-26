Бийск: Бийчанин Эльмар Гасанов выиграл профессиональный бой на турнире ММА

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Турнир прошёл в Санкт-Петербурге. Подготовку к этому бою наша команда вела на протяжении нескольких месяцев.

Это уже пятый по счету бой такого уровня у бийского спортсмена – Эльмар Гасанов уверенно движется к своей цели. Сейчас его результаты: это четыре победы, одна – ничья и ни одного поражения.

В Санкт-Петербурге соперником Эльмара был опытный спортсмен. Бой был непростым, спортсмены стойко продержались все четыре раунда.

Добавим, ММА – это смешанные боевые искусства (часто неверно называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА являются полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

Воспитанник и тренер спортшколы Бийска взял золото на турнире мастеров по самбо

16:42, 18.03.2021 2961

Бийский рабочий