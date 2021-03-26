Бийск: Бийчанка пыталась обменять в банке фальшивые 100 долларов

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Подозрительную банкноту полицейские изъяли и направили на исследование.

Сотрудники одного из банков обратились в полицию с сообщением, что 31-летняя бийчанка пытается обменять банкноту номиналом 100 долларов с признаками подделки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Подозрительную банкноту полицейские изъяли и направили на исследование. Согласно заключению экспертов, купюра оказалась фальшивой.

Предварительно установлено, что девушка получила купюру на отдыхе за границей. Отметим, что валюта с подобной серией и номером на территории Алтайского края ранее не встречалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— Правоохранители обращаются к жителям Бийска, если вы обнаружили у себя поддельную купюру, то немедленно сообщите об этом в полицию. Не нужно пытаться рассчитаться ей или обменять — это чревато уголовной ответственностью, — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

В Алтайском крае поддельных банкнот выявили более чем на 400 тысяч рублей

14:40, 05.03.2021 742

Бийский рабочий