Бийск: Бийчанин попросил соседку купить сигарет и дал ей фальшивые 5000 рублей

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О попытке сбыта фальшивой купюры в полицию сообщил начальник службы безопасности крупного супермаркета.

По словам мужчины, 37-летняя покупательница хотела рассчитаться за табачную продукцию 5 000 банкнотой с признаками подделки. Кассир взяла денежный знак и проверила его с помощью специального аппарата. Оказалась, что перед ней фальшивка. В дальнейшем это подтвердила и криминалистическая экспертиза.

Сотрудница магазина вызвала охрану и сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства предварительно установлено, что купюра попала в руки бийчанки от соседа. Тот попросил ее разменять деньги, так как ему в нескольких магазинах уже отказали в этом, ссылаясь на подозрительный вид банкноты. При этом сам молодой человек знал, что пятитысячная — поддельная. Однако это не остановило его от желания реализовать купюру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

— Полицейские напоминают: если поддельная банкнота попала к вам в руки, следует сообщить об этом в полицию. Ни в коем случае не стоит пытаться ее сбыть, в том числе избавиться от неё в магазине. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность, — рассказали в МУ МВД России «Бийское».

В Алтайском крае поддельных банкнот выявили более чем на 400 тысяч рублей

14:40, 05.03.2021 724

Бийский рабочий