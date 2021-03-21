Бийск: Бийчан приглашают посмотреть на Луну в телескоп

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При условии ясной погоды любители астрономии смогут увидеть единственный естественный спутник Земли – Луну.

20 марта в Бийском планетарии пройдет наблюдение луны в телескоп. При условии ясной, безоблачной погоды на астрономической площадке планетария гости смогут посмотреть на Луну и созвездия весеннего неба в телескоп.

Весной астрономические наблюдения проводятся традиционно. Обычно их приурочивают к Международному Дню планетариев. Сейчас на улице темнеет еще не так поздно, поэтому любителям астрономии будет комфортно понаблюдать за небесными телами.

Наблюдения состоятся только при условии безоблачной погоды с 20:30 до 22:30. Вход платный.

Бийский рабочий