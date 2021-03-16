Бийск: Бийчанка перевела мошенникам почти полмиллиона

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Звонок якобы из банка поступил на телефон 57-летней бийчанки.

Мужчина на том конце провода представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения и пояснил, что злоумышленники подали заявку от ее имени на получение кредита и пытаются снять деньги. Однако не поздно еще всё исправить.

Для этого необходимо оформить максимальный займ и через банкомат перевести всю сумму на безопасный счет, сообщил мошенник. Женщина так и сделала, тем самым пополнив баланс мошенников на 410 000 рублей.

Полицейские обращаются к жителям города с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным звонкам.

— О том, как «работают» мошенники рассказывается и в социальных сетях, и по телевидению, и в газетах. Кроме того, правоохранители раздают памятки. Не поленитесь лишний раз прочитать ее и ознакомиться с материалами в интернете. Проведите ликбез с родными и друзьями. Даже если Вы считаете, что с Вами того не случится — бдительность лишней не будет, — отмечают в МУ МВД России «Бийское».

Бийский рабочий