Бийск: Бийчанка Лариса Чернышёва создает букеты из конфет, фруктов и даже сыров

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Модным сегодня направлением фуд-флористикой пару лет назад в Бийске занимались единицы. Лариса Чернышёва — одна из них.

В бесконечной эстафете работы, домашних дел, заботы о близких, покупок и в лучшем случае пары часов с книгой или хорошим фильмом все чаще приходится забывать о том, как когда-то тянуло творить. Но как научиться жить здесь и сейчас? Ответ только один: не откладывать мечту о творчестве в дальний ящик, а взять в руки кисти, ножницы, бисер (кому что ближе) уже сегодня.

Лариса Чернышёва возглавляет предприятие. А еще она активная общественница, усилиями которой, например, во дворе дома в районе вокзала появилась современная спортивная площадка для детей. Уж ей-то, казалось бы, не до рукоделия. Между тем Лариса – отличный пример того, что часов в сутках хватает и на то, чтобы сделать свою жизнь чуточку ярче и красивее.

Три года назад она увлеклась фуд-флористикой. Наверняка многие видели красивые, яркие, сочные съедобные букеты – из конфет, фруктов, и даже чего-нибудь посытнее, сыра и колбасок например. Кому-то посчастливилось и получить такие в подарок. Подобное и создает Лариса Чернышёва.

А ведь когда начинала, и не думала, что это целое течение. Просто готовилась ко дню рождения подруги и подумала: как жаль, что букеты цветов живут совсем недолго, память о них почти не остается. Хотелось чего-то необычного. Взгляд упал на яблоки. Так родилась идея первого букета.

Шаг первый – поиск информации. Благо сегодня найти всевозможные курсы и мастер-классы легко можно в сети. Пара роликов – и Лариса уже понимала, как составить необычный букет. В ход пошли яблоки, мандарины и кумкват. Шпажки и оберточную бумагу найти в магазинах не составило труда. Фантазия, умелые руки, желание создать красоту – и первый букет был готов.

– Многие не любят свои первые работы, а я своей горжусь и сегодня. Очень хорошо получилось, особенно для первого раза, – говорит Лариса. – И подруга такой подарок точно запомнила.

Первый опыт перерос в увлечение. Подарки, сделанные своими руками, получают и близкие, и друзья детей, и коллеги.

– Но я это делаю для настроения, не для заработка, – признается Лариса. – Это же невероятные эмоции, когда ты создаешь что-то красивое!

Наверное, этим и объясняется, что каждая ее поделка выполнена с душой. Красиво завернуть можно что угодно: фрукты и сладости, косметику, дорогой алкоголь.

Самые вкусные букеты те, что дарят мужчинам. Там, как правило, колбаски, ароматное мясо, орешки и сыры. Правда, когда в преддверии праздников составляешь не один такой букет, признается мастер, так долго имеешь дело с запахом копченостей, что потом смотреть на них не можешь. Зато удовольствие от процесса колоссальное.

В доме Чернышёвых уже появился свой уголок для инструментов: шпажки, бумагу, ленты, украшения и прочие атрибуты удачного букета надо где-то хранить. Со временем появился и большой стол для работы. Семья уже не удивляется, что вечер Лариса может провести за очередным букетом. Ну, собственно, а чем не замена времени перед телевизором?

– Сегодня возможности всем позволяют заняться делом, которое тебя увлечет, – уверена Лариса. – В интернете множество мастер-классов, как делать букеты, рисовать, шить, лепить, изучать языки. И абсолютно бесплатно. Нужно просто желание. А оно, уверена, есть в каждом, кому хочется разнообразить жизнь.

Для тех, кто решит, как и Лариса, заняться фуд-флористикой, мастерица советует начинать с самых простых ингредиентов – конфет. Чтобы создать букет из них, достаточно красивой бумаги, шпажек и простого скотча. Занятие отлично подойдет, чтобы провести время с детьми.

Кстати, многие гадают: такие съедобные букеты – это угощение или красивый подарок? Универсального ответа нет. Конечно, делается это в первую очередь для настроения, и многие такие букеты хранят. Но кто же помешает вам полакомиться сочным яблочком и уж тем более, сырами и копченой рыбкой? Тут и вкусно, и красиво.

Бийский рабочий