Бийск: Бийский предприниматель открыл первый отель в туркластере «Белокуриха Горная»

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Бизнесмен инвестировал в развитие курорта порядка 300 миллионов рублей.

Первый отель открылся на курорте «Белокуриха Горная». Вложиться в развитие нового курорта рискнул бийский производитель деревянных домов Николай Кавун, сообщают «Вести 22».

Ранее бийчанину предлагали заняться туризмом в Горном Алтае, но бизнесмен влюбился в виды Белокурихи. Новоиспеченный отельер инвестировал в развитие курорта порядка 300 миллионов рублей. Помимо данного отеля, он участвует в строительстве большой гостиницы, ресторана, уличного бассейна, комплекса бань.

Инвестор не стал дожидаться пока на горе проведут газ и полноценное водо- и энергоснабжение, решил пока нарабатывать опыт. Спрос на отдых в новом туркластере уже есть.

— На ближайшие дни всё забронировано на 100%, мест нет, а люди просят ещё. Окупится, по расчётам, за 8-9 лет. Может быть, за счёт того, что это уникальное место, может, и быстрее окупится, — рассказал Николай Кавун.

Как отмечает руководство АО «Курорт Белокуриха», в этом году на новом туркластере наблюдается явный ажиотаж среди инвесторов. Сейчас в списке уже примерно 20-25 инвесторов, которые приобрели землю. Практически каждую неделю проходят переговоры с новыми вкладчиками.

Пока бурному строительству мешают погодные условия, зимой стройки ушли под снег. Однако уже в конце следующего года на курорте планирует открытие еще один комплекс, в нем появится боулинг, тир, кинотеатр, SPA-комплекс и бассейны. Разместится в этом здании и медицинская клиника, где можно будет пройти оздоровительные процедуры.

В 565 млн рублей обойдется Алтайскому краю новая дорога в «Белокурихе Горной»

14:39, 21.02.2021 449

Бийский рабочий