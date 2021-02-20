Бийск: Бийчанин совершал покупки с банковской карты, найденной на улице

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Полицейские задержали бийчанина по подозрению в краже денег с утерянной банковской картой.

За помощью в полицию обратилась жительница Бийска. В заявлении девушка указала, что во время прогулки в приобской части города она потеряла банковскую карту.

Самостоятельные поиски «пластика» успехом не увенчались, а в скором времени на телефон потерпевшей начали приходить СМС об оплате. Причем покупки совершались в разных магазинах.

В общей сложности злоумышленник успел потратить около 6 000 рублей, сообщают в МУ МВД России «Бийское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 63-летний бийчанин. Мужчина признался в содеянном и сейчас находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).

Бийский рабочий