Бийск: Бийские хоккеисты будут представлять Алтайский край на турнире «Золотая шайба» • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бийские хоккеисты будут представлять Алтайский край на турнире «Золотая шайба»

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

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В эту субботу бийские мальчишки из команды «Ирбис» вылетают на соревнования в Астрахань.

Бийчане представят Алтайский край на общероссийском финале турнира «Золотая шайба» в Астрахани. Как уже сообщал «БР», на проходившем в январе в селе Бочкари краевом фестивале турнира «Золотая шайба» воспитанники Игоря Стародубова заняли первое место. Тогда они обыграли команду из Бочкарей со счетом 5:3.

В эту субботу из Барнаула они всей командой вылетают в Астрахань – общероссийский финал пройдёт именно там. Шестнадцать команд со всей страны, четыре подгруппы и неделя на то, чтобы выяснить, кому на этот раз главный трофей турнира достанется.

Бийчане будут выступать на таких соревнованиях уже не в первый раз. Представители команды Бийского лицея уже представляли Алтайский край на всероссийском финале «Золотая шайба» и выступили там достойно. И судя по тому, как сегодня настроены юные хоккеисты из команды «Ирбис», они серьезно готовятся к игре и готовы бороться за призовое место.

Бийские хоккеисты будут представлять Алтайский край на турнире «Золотая шайба»1

Бийские хоккеисты готовятся ко всероссийским соревнованиям «Золотая шайба»

10:13, 21.01.2021 605

 

Бийский рабочий

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