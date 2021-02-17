Бийск: Бийский ковидный госпиталь получил новые санитарные машины • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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12 миллионов рублей на помощь ковидным госпиталям собрали в Алтайском крае в рамках акции «Здоровье близких в каждой покупке».

Автопарк алтайских больниц пополнился фургоном рефрижератором для перевозки вакцин и двумя санитарными машинами. Фургон будет работать в Барнауле, а санитарные машины отправились в бийские ковидные больницы, сообщает «Катунь 24»

— Машины эти необходимы для осуществления хозяйственных нужд, а также транспортировки пациентов, которые не нуждаются в кислороде, не носилочные, те, которые могут сидеть, допустим, из одного здания в другое. Вообще, автопарк у нас укомплектован. У нас сейчас, как всегда, некоторые машины выработали свой ресурс, выходят на списание. Поэтому это замена автопарка, — сказал Сергей Ковязин, главный врач бийской «Городской больницы № 2».

Обновить автопарк краевым медучреждениям помогла социальная акция от компании «Мария-Ра». В рамках акции в больницы поступили не только автомобили, но и средства индивидуальной защиты, рециркуляторы воздуха.

Бийский рабочий