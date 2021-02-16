Бийск: Бийские полицейские отправились следить за порядком в Чеченской республике • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бийские полицейские отправились следить за порядком в Чеченской республике

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

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Полицейские отправились в командировку на полгода.

15 февраля сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Бийское» проводили своих коллег в служебную командировку.

Как сообщают в пресс-службе управления, семеро бийчан в составе сводного отряда Алтайской полиции отправятся охранять общественный порядок на территории Чеченской республики. На службе там они проведут ближайшие полгода.

— Руководитель ведомства полковник полиции Иван Языков выразил уверенность в том, что бийчане достойно выполнят поставленные перед ними служебные задачи, и вернуться живыми и невредимыми, — отметили в межмуниципальном управлении.

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Бийский рабочий

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ГОРНЯК22

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