Бийск: Бийчане в соцсетях жалуются на стаи бездомных собак в районе АБ • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Женщины с колясками, пенсионеры и дети вынуждены рисковать здоровьем, проходя мимо своры бездомных животных.

Жители Бийска бьют тревогу, сообщая в соцсетях о сворах собак, которые поселились в жилом квартале АБ. В сообществе «Инцидент Бийск» горожане разместили фотографии того, как женщины с колясками, пенсионеры и дети вынуждены рискуя здоровьем пробираться мимо стаи бездомных животных.

— Что бабулька с внучкой (внучком) может противостоять стае собак? А девушка с коляской? Как вообще такое допускается, — пишет обеспокоенный автор поста.

Автор сообщения убежден, что с отловом собак и их последующей стерилизацией в городе не справляются.

— Если бы их стерилизовали, то сейчас не видели бы такой картины. Может бюджет в городе маловат? или организаций не хватает? Как трагедия случится, я думаю быстро порядок наведут… как с автобусами на кристалле… туда сразу и Студеникин приехал, и техника, и экипажи ГИБДД. В общем ждем трагичного случая…, — написал бийчанин.

Напомним, проблема бездомных животных, которых на улицах Бийска стало довольно много, поднимается уже не первый раз. Ранее, начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров рассказал, что стаи собак в наукограде имеют сезонное явление — владельцы на зиму отпускают животных, и потому возникают такие ситуации.

Бийский рабочий