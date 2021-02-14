Бийск: Бийчанка подозревается в краже овощей и заготовок у пенсионерки • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бийчанка подозревается в краже овощей и заготовок у пенсионерки

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

0

На минувшей неделе 71-летняя жительница Бийска решила спуститься в погреб за овощами и заготовками.

Когда женщина зашла в кооператив, то заметила, что замок на двери поврежден. Оказалось, что злоумышленники посетили хранилище раньше хозяйки. Так, пенсионерка недосчиталась мешка картошки, 4 килограммов моркови со свеклы, а также банок с соленой капустой, маринованными огурцами и вареньем.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что к пропаже продуктов причастна 33-летняя родственница заявительницы. Подозреваемая созналась в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Бийчанка подозревается в краже овощей и заготовок у пенсионерки1

Под покровом ночи: полиция Бийска задержала подозреваемого в серии краж

17:06, 09.02.2021 882

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Алтайский «следователь-маньяк» Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре

Фев 14, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar