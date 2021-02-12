Бийск: Бийчанин заявил о нападении на него неизвестных с гранатометом • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Бийске пришлось выяснять, откуда взялись автоматчики на вишневом автомобиле.

Житель Бийска сообщил в полицию, что на него напали неизвестные.

По словам мужчины, в дневное время его избили, а после преступники скрылись на вишневом автомобиле.

Кроме того, бийчанин в подробностях сообщил полиции, что нападавшие были внушительно вооружены. Они были с гранатометами, автоматами и взрывными устройствами.

Правоохранители провели проверку и установили, что ничего подобного на улицах Бийска не происходило. А вот свою историю мужчине теперь придется повторить в другом месте. Его определили в бийскую психиатрическую больницу.

Бийский рабочий