Бийск: Бийские водители, участвовавшие в протесте против нечищеных дорог, оштрафованы • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Бийские водители, участвовавшие в протесте против нечищеных дорог, оштрафованы

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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В МУ МВД России «Бийское» были составлены шесть протоколов в отношении водителей общественного транспорта.

После инцидента, произошедшего в прошлую пятницу, когда бийские водители автобусов отказались выходить работать на линию из-за плохого состояния дорог, на место сбора водителей выехали сотрудники бийской полиции. Они составили протоколы и провели обследование состояния остановки «Кристалл».

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю по итогам протестной акции было составлено шесть административных протоколов в отношении шести бийских водителей. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Четверых привлекли по ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), так как их техника стояла на пешеходном переходе. Еще двух — по ст. 20.18 КоАП РФ (блокирование транспортных коммуникаций).

Правда, один из водителей в беседе с краевыми журналистами рассказал, что его намеревались привлечь к ответственности за участие в несанкционированной протестной акции. Полицейские доставили его в отдел, где, выслушав рассказ о том, что он просто застрял в снегу, исключили «политическую» составляющую из его правонарушения. Сам водитель полагает, что его заподозрили в участии в несанкционированной акции на основании заявления, которое было подано в полицию. Якобы именно его автобус мешал проезду техники другого перевозчика: индивидуального предпринимателя Вячеслава Агапушкина. Это послужило поводом для жалобы, считает собеседник.

Добавим, что после протеста автобусников на место сбора водителей прибыли сотрудники ДПС и полиции, а чуть позже глава Бийска Александр Студеникин и машины дорожной техники. Кроме того, в тот же день прокуратура города Бийска начала проверку по факту состояния дорог, по которым ездит общественный транспорт.

Бийские водители, участвовавшие в протесте против нечищеных дорог, оштрафованы 1

Водители автобусов в Бийске остановили свою работу из-за нечищеных дорог

15:01, 05.02.2021 8449

 

Бийский рабочий

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