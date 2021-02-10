Бийск: Бийский суд приговорил к 15 годам лишения свободы членов преступной группы • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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В течение двух лет организованная группа бийчан совершала кражи и другие преступления на территории Алтайского края.

— Судом апелляционной инстанции Алтайского краевого суда оставлен без изменения приговор Бийского городского суда, которым три жителя Алтайского края осуждены за совершение 23 краж, разбоя, покушения на убийство и уничтожение имущества путем поджога, — сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В частности, по данным следствия, в период с 2016 года до середины 2018 года на территории Алтайского, Смоленского, Советского районов Алтайского края, а также в Бийске преступники взламывали двери и окна жилых домов, гаражей и магазинов, проникали внутрь и похищали имущество предпринимателей, юридических лиц и граждан.

Во время одной из краж, преступников проникших в гараж, заметил владелец. Они попытались его убить, выстрелив в лицо из самодельного оружия. Однако мужчина выжил. Кроме того, организатор преступной группы и один из участников подожгли гараж жителя Алтайского района Алтайского края, уничтожив имущество стоимостью более 1 миллиона рублей.

Суд приговорил организатора преступной группы к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Других участников группы с учетом их роли и степени участия в совершенных преступлениях к 13 и 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

— Осужденные, не согласившись с приговором, обжаловали его в Алтайский краевой суд. В суде апелляционной инстанции они настаивали на том, что их преступная группа не была организованной, убеждали в отсутствии доказательств их намерения убить хозяина гаража, указывали на несправедливость и суровость наказания. Судебная коллегия отклонила все доводы апелляционных жалоб, сделав вывод о законности и обоснованности вынесенного судебного решения, — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

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13:49, 29.01.2021 1174

Бийский рабочий