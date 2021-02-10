Бийск: Бийчанки, зимующие в аварийном доме, получили квартиры с браком и недоделками • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Сколько времени застройщик теперь будет устранять недоделки в новом доме, пока неизвестно – сдать дом планировали еще осенью.

Напомним, в конце января «БР» писал, что что в аварийном доме на улице Ударной после расселения остались зимовать две женщины и ребенок. Дом, в который должны были переехать эти люди, не был сдан в срок. Хотя документы о согласии на переезд уже были подписаны, вот и пришлось ждать. Ждали в полуразобранном бараке. В лютые январские морозы температура в квартирах опускалась до минус десяти градусов.

После выхода нашего материала, женщинам сообщили, что переселение состоится в середине февраля. Пятого февраля в редакцию поступил звонок от Нины Петровны Пежемской, семидесятилетней пенсионерки на долю которой выпал весь экстрим выживания в разрухе и холоде.

— Нас пригласили посмотреть новые квартиры, – голос в трубке звенит от волнения. – Неужели, правда, скоро переедем.

Чтобы поддержать женщину в такой волнующий момент и убедиться, что ее жизнь налаживается, мы соглашаемся сопровождать ее на «смотрины».

Упс!

Понедельник. 9 часов 30 минут. Во дворе новостройки на улице Социалистический, 22/2 собираются будущие новоселы. Среди них и наши знакомые – Нина Пежемская и Наталья Шибанова. Дочка Натальи в школе, мама решила устроить ей сюрприз в виде фотографии новой квартиры. По глазам видно, обе женщины волнуются: слишком дорого им достаются долгожданные квадратные метры. У Нины Петровны квартира в 22 квадрата, у Натальи – 18.

Жителей аварийного дома на Ударной обещают переселить в феврале

13:42, 26.01.2021 1133

Двор дома еще огорожен строительным забором, судя по всему, благоустройство будет здесь проводиться весной. Но, это сейчас не главное. За специалистом жилотдела горадминистрации в подъезд заходят несколько семей. И тут первый «сюрприз» — лифт не работает. С остановками и перерывами Нина Петровна и все, кому повезло теперь жить на девятом этаже, поднимаются к своим квартирам. Вот она – заветная 230-я. Документы на ее получение пожилая бийчанка подписала еще в октябре, а увидит только сейчас. Не передавая ключи в руки, дверь открывает специалист жилотдела. Шаг, второй, третий…. Вместо ожидаемых радостных возгласов, тишина. Заходим следом. И…

Нина Петровна стоит в центре комнаты и рассматривает лужу посередине комнаты. В прозрачную воду с лампочки весело стекают капли!

— А, это?.. — женщина растерянно смотрит на нас. А нам ей нечего ответить. Сами в шоке. Обращаемся к не менее обескураженному специалисту: что теперь будущему новоселу делать? Куда обращаться?

— Пришли по факту показывать квартиры. Сейчас принимаются меры по устранению неполадок на крыше, — поясняет Наталья Ербаева, ведущий специалист отдела по учету и распределению жилой площади. — Будущим жильцам никуда обращаться не надо. Застройщик уже в курсе, все недоделки и замечания устранят.

— А как узнать, когда устранят? – спрашивает Нина Петровна. – Можете держать связь со мной.

Пенсионерка выходит на балкон, и некоторое время стоит там одна. Выходит, уже справившись с эмоциями.

— Что ж получается, хэппи-энд откладывается, – это уже она говорит нам. — В целом, конечно, квартира нормальная. Краны новые, сантехника. Жаль, конечно, что сестре не удастся фотографии сегодня отправить, чтоб порадовалась за меня. Не с лужей же снимать. Наташенька, пойдем твою квартиру посмотрим, – это она уже своей молодой соседке.

Наталья берет женщину под руку, и они спускаются с девятого этажа. Вторая квартира, предназначенная для жительниц Ударной, 10 – в соседнем подъезде.

Есть что скрывать?

А вот увидеть квартиру Натальи Шибановой нам так и не удалось. Вход в подъезд преградила женщина строгого вида, и сообщила, что нечего «там» делать непонятным корреспондентам без приглашения. Объясняем: нас пригласили будущие жители. Но оборона подъезда не дрогнула. На встречную просьбу представиться женщина сказала одно слово — «мастер». Вопрос: «Мастер чего?» был проигнорирован.

Хотя, странно, если скрывать нечего, и с квартирами все в порядке, почему бы и не впустить людей? Пусть бийчане знают, что в городе ведется качественное строительство. Ан, нет – не пустили.

Мало того, на вопрос поникшей и растерянной Нины Петровны, что теперь ей делать с протекающей крышей, «мастер» отправила ее в управляющую компанию, упорно не желая слушать, что пенсионерка еще даже ключи от квартиры не получила. Для нас же добавила:

— А вы приходите, когда пригласим, – и демонстративно закрыла перед нами дверь.

Ждем Наталью. На осмотр квартиры ей отвели пять минут.

— Вы знаете, делится впечатлениями молодая женщина, – в подъезде лужи большие! Видимо, протечка была и до самого первого этажа дошло. Сказали, что все это устранят, до того, как нам отдадут ключи. Я вышла на балкон, меня отругали: зачем двери открыла.

Вот и объяснение поведения представителя застройщика. Кстати, вспоминаем, что этот дом приемная комиссия должна была принять еще в октябре.

Снова ждать

Нина Петровна старается держаться, но получается неубедительно, хотя и пытается шутить.

— Я еще пару картин успею написать до новоселья. Одно радует, таких страшных морозов вроде как больше не будет.

Когда нас заверяли, что женщины с Ударной, 10 переедут в нормальные условия проживания в середине февраля, то сообщили, что на оформление документов на собственность квартир потребуется недели две. С учетом прошедшего времени, оформление уже должно завершаться. Теперь, оказывается, беда с новехонькой кровлей. Сколько времени на выявление проблемы и ее устранение потребуется застройщику, пока неизвестно.

Мы прощаемся с Натальей и Ниной Петровной. Просим держать нас в курсе. Радует одно, сюрприз для Наташиной дочки все-таки будет, мама успела сфотографировать для нее вид с балкона.

Бийчанка, чтобы спастись от холода, играет на свирели и пишет картины

12:10, 26.01.2021 1606

Бийский рабочий