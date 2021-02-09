Бийск: Бийские спортсмены «Спарты» вышли на первенство Сибири по рукопашному бою • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Воспитанники спортивного клуба «Спарта» в который раз не оставили шанса своим соперникам.

В первенстве Алтайского края по рукопашному бою, в общем зачете, они заняли первое командное место. Достигать таких высоких результатов удается, прежде всего, за счет ежедневного труда, плодотворной работы юных спортсменов, а также успешного использования тренерских методик.

– Мы участвуем в соревнованиях такого уровня уже который год, и традиционно берем командное первенство, — рассказывает Дмитрий Косьянов, тренер СК «Спарта». — Также много достижений — первых и вторых мест, в личных зачетах наших мальчишек и девчонок. Например, можно отметить Ивана Роженцева, который получил приз за лучшую технику, в своей возрастной категории 12-13 лет. Сейчас у нас есть как минимум полтора месяца на подготовку к первенству Сибири.

В первенстве Алтайского края, которое прошло 7-8 февраля, приняли участие ребята с 12 до 17 лет. Возрастные группы были распределены следующим образом: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. На соревнование прибыло около 230 спортсменов со всего Алтайского края: порядка шести команд из Барнаула, три команды с Бийска. Ребята из Рубцовска, Заринска, Павловска, Советского и Зонального районов, и других уголков нашего региона, продемонстрировали свои успехи в рукопашном бое. От бийского клуба «Спарта» за путевку «на Сибирь» боролись почти 60 спортсменов.

И несмотря на то, что соперники были сильными, мотивация и подготовка наших ребят снова оказалась на порядок выше. Во многом, благодаря вкладу тренеров СК «Спарты» Дмитрию Касьянову и Павлу Бачурину, которые воспитали таких спортсменов.

Бийский рабочий