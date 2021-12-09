Бийск: Бийский музей приготовил новогодние выставки и мастер-классы

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Бийский краеведческий музей приглашает жителей города за праздничным настроением

С 8 декабря в Бийском краеведческом музее начнутся мероприятия, приуроченные к Новому году. Так, с понедельника в Выставочном зале Бийска работает выставка-конкурс «Лучшая новогодняя елочная игрушка».

С 16 декабря так же в Выставочном зале откроется мини-выставка картин из фондов музея «Идет волшебница Зима».

С 15 декабря по 16 января в отделе истории Бийского краеведческого музея будут проходить рождественские гадания. Их гости смогут погадать по старинным русским способам в таинственной атмосфере подвала. Также с 15 декабря в историческом отделе откроется временная выставка «Рождество и Новый год».

Сотрудники музея готовят для бийчан и семейные мероприятия. С 24 декабря по 6 января в историческом отделе будет проходить новогодняя программа «Зимняя сказка в музее». Участники программы окажутся в волшебном зимнем лесу, где вместе со сказочными героями будут участвовать в необычных приключениях.

А в Музее Чуйского тракта с 23 декабря начнет работать выставка деревянной скульптуры Валерия Шабурова «Новый год в сказочном лесу».

Бийский рабочий