Бийск: Бийск начали украшать к Новому году, но не все этому рады

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Горожане считают, что вместо украшений лучше сделать подарки детям

Предновогоднее настроение в Бийске пока чувствуется только в магазинах и торговых центрах. Там уже выставили на полки подарочные и сладкие наборы, атрибутику Нового года. Предприниматели успевают разве что посыпать песочком крыльцо, не сильно торопясь с эстетикой. Пример всем подала городская администрация: здесь уже украсили крыльцо.

– Сегодня выпал снежок, и поэтому симпатично получилось. На этой неделе планируем начать монтаж главной елки Бийска на Петровском бульваре. Предприниматели и различные городские учреждения также стараются создать праздничное настроение. Иллюминации и снежным городкам конечно тоже быть!

Украшения и иллюминация у администрации Бийска те же, что и в прошлом году Фото: Сергей Кулыгин

Жители Бийска тем временем сравнивают свой город с другими. Причём не в пользу своего, родного. И удивляются: зачем детям ёлка у администрации?

– Что-то хоть новое будет добавлено к иллюминации города? Ведь в других городах так красиво украшают, и дети мечтают съездить и просто посмотреть. Может, у нас что-то красочное появится?

– Хотелось бы больше украшений, на сэкономленные-то от салюта деньги.

– А то, что здание администрации украсили, детям веселее будет?

– Другие города уже все украшены гирляндами, скульптурами разными из огней. И не мешает им украшать город отсутствие снега, а у нас как всегда…Люди и так в стрессе живут постоянно, так и перед Новым годом не могут праздничное настроение создать в городе.

– Ну вот, опять бюджетные деньги задействованы. А могли бы реально пойти кому-то на помощь. Кому нужна ваша иллюминация?

Над входом в городской Дворец культуры развернулась сверкающая композиция Фото: Анна СабановаДаже отдельно взятые предприниматели могут порадовать горожан необычной подсветкой Фото: Сергей Кулыгин

В городской администрации ответили, что «Как минимум, иллюминация детям нужна. Всем детям нужен волшебный праздник!»

Елочки у администрации сделаны из светящихся гирлянд Фото: Сергей Кулыгин

И некоторые бийчане поддержали: не все могут свозить детей в другие города, «пусть хоть дома порадуются».

– Ну, ведь начали же, значит, и площадь украсят! – оптимистично пишет Татьяна. – Снег-то только сегодня начался, а значит, и горки будут соответственно, и украшения везде! Давайте хоть сами почувствуем немного праздник, надоел уже этот двухлетний траур.

Ёлки есть, а снега нет: ТЦ и общественные места Бийска украшают к праздникам

09:46, 06.12.2021 994

Бийский рабочий