Бийск: Бийчанин рассмешил ведущую ОТР шуткой про гололёд

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Мужчина дозвонился на прямой эфир передачи «ОТРажение» и рассказал о погодных условиях в Бийске

Программа «ОТРажение» на канале ОТР всегда проходит в прямом эфире. Ведущие совместно со зрителями обсуждают актуальные социальные и политические проблемы, новости экономики, культуры, образования и прочих важных сфер общественной жизни.

«Фишка» программы заключается в том, что к разговору привлекают не только экспертов, но и самых обычных людей. Причём, из отдалённых регионов.

– Поучаствовать в обсуждении могут и обычные телезрители, которые хотят высказать мнение по волнующей их проблеме. Общение в реальном времени позволяет наиболее полно осветить острые темы, затронув самые болезненные точки, – указано на сайте программы.

Так, на днях в программу дозвонился Сергей, житель Бийска. Он рассказал, какая проблема волнует большинство бийчан:

– Сергей, Алтайский край, город Бийск – наукоград РФ, – представился мужчина. – В пятницу и субботу шёл дождь, снега не осталось. Город превратился в одной сплошной каток. Правильнее было бы всем ходить на коньках, это было бы даже безопаснее, чем без них. Ждём снег! Детям охота покататься с горок, на снегокатах. Будем надеяться, что снег всё-таки к нам придёт!

Ведущую выпуска повеселила шутка про коньки. В отличие от её телевизионного напарника, который даже попросил расшифровать, что же такого было сказано?

Бийчане, увы, тоже не смеются над гололёдом: потому что ситуация становится опасной: поскользнуться и упасть может каждый.

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08:51, 31.10.2020 6101

Бийский рабочий