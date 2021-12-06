ГОРНЯК22 06.12.2021
Алтайский край

Бийск: Бийские ученые выиграли грант на изучение «глобальной проблемы человечества»

Горняк22
9 часов Ago

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В Бийском политехе попробуют решить проблему высокоэффективного поглощения газов

Российский научный фонд подвел итоги самого массового в линейке Фонда конкурса малых отдельных научных групп. По результатам экспертной оценки поддержку получили 1822 проекта. На их финансирование РНФ направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

Лидерами по числу победителей стали МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, УРФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, НИУ ВШЭ, ЮФУ, Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Томский государственный университет, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, ИТМО, НИЦ «Курчатовский институт».

Среди победителей есть и бийчане с грантом «Кавитационно-акустическое формирование многосвязной межфазной поверхности «газ-жидкость» для решения проблемы высокоэффективного поглощения газов», руководитель гранта Цыганок Сергей Николаевич.

— Научные исследования и разработки по гранту будут посвящены решению глобальной проблемы Человечества – удалению из атмосферы углекислого газа, — отметили в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова.

Бийские ученые выиграли грант на изучение

Ученые из Бийска нашли новый способ получения полезных веществ из облепихи

12:50, 29.11.2021 939

 

Бийский рабочий

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