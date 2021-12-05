Бийск: Бийской спортшколе выделили 1 млн рублей на развитие женского футбола

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Спортивная школа № 2 Бийска получит грант на развитие женского футбола

Российский футбольный союз выделит гранты по 1 миллиону рублей на развитие женского футбола 20 Детским футбольным центрам по итогам грантового конкурса при поддержке «Р.А. ФОНД» и ФИФА.

В число спортивных учреждений, которым предоставят средства, вошли две алтайские спортшколы. Среди победителей — СШОР по футболу Алексея Смертина в Барнауле и спортивная школа № 2 Бийска, сообщает «Алтайский спорт».

По условиям грантового конкурса к участию допускались спортивные школы, обладающие статусом Детского футбольного центра, в которых уже проходят подготовку не менее 50 девочек и которые готовы активно работать над привлечением новых девочек в футбол и укреплением системы спортивной подготовки девочек.

Победители смогут потратить грант на увеличение количества занимающихся девочек, обеспечение их инвентарем и экипировкой и поддержку тренеров, работающих с девочками, пояснили в РФС.

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12:42, 02.12.2021 1129

Бийский рабочий