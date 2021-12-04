Бийск: Бийские родители спросили у минздрава, почему в городе нет вакцины АКДС

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По словам родителей дошкольников, в детских больницах Бийска им отказывают в вакцинации АКДС

Жительница города Анастасия задала свой вопрос главе минздрава региона Дмитрию Попову на форуме «Реализация национальных проектов в Алтайском крае в 2021 году».

— Когда в детские больницы поступит вакцина АКДС? С июля 2021 не можем поставить ребенку, просто потому что ее нет в поликлинике, а платно в частных клиниках- пожалуйста, но у нас нет возможности отдать 5000 рублей.

Министр здравоохранения ответил бийчанке, что вакцина АКДС закупается непосредственно самими поликлиниками.

— В настоящее время для формирования поставки поликлиникам дано задание посчитать потребность в данной вакцине по количеству детей, которым нужно поставить только АКДС. Просим вас обратиться в свою в детскую поликлинику через 10 дней, — ответил Дмитрий Попов.

Добавим, прививка АКДС ставится детям дошкольного возраста в 3 и 6 месяцев, а также когда ребенку исполняется полтора года. Вакцина защищает организм сразу от трех инфекций – столбняка, дифтерии и коклюша. Впоследствии детей и взрослых ревакцинируют вакциной АДС-М каждые 10 лет.

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13:16, 03.12.2021 600

Бийский рабочий