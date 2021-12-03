Бийск: Бийчане борются с вандализмом и бомжами в многоквартирных домах

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Каждый человек дома хочет чувствовать себя спокойно, отдохнуть от рабочего дня и суеты

Не всем это удается. С порядком в соседских квартирах бороться более-менее научились, чему поспособствовал закон «Об обеспечении тишины». А вот в подъезд, как общая территория, защищен меньше всего. Железные двери давно не служат преградой асоциальным личностям: сделать электронный, универсальный ключ-дубликат не составит труда.

– Я знаю, где меньше ругаются люди, когда у них в подъезде спишь. Поднимаюсь на последний этаж и всё, сплю, – как-то поделился с корреспондентом «БР» «бомж» Виктор. – Все ключи у меня есть, знакомый сделал.

В группе @chp.biysk жители дома ул.Севастопольская 1/1 выложили видео, где компания молодых людей ночью занималась вандализмом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП БИЙСК. НОВОСТИ. (@chp.biysk)

– Зашли в лифт, свернули камеру, долбились в квартиры, вырубали свет. У всех дети, пока проснулись, не успели догнать. Когда люди начали открывать дверь, они убежали.

Бийчане отмечают, что подростки были одеты в хорошую одежду, и в целом не были похожи на обиженных судьбой. Почему они выбирают такой вид развлечения, остаётся загадкой.

«Позор!» – пишут в другой группе @incident_22 жители дома по ул. Васильева,45, – «Посмотрите, какие люди свиньи! Не могут донести до мусорного бака, бросают сами под себя, в своём же доме».

На фото можно увидеть несколько пакетов с мусором, некоторые из которых разорваны, и остатки быта раскиданы по части подъезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

– У нас в новом доме в подъезде сдают три квартиры, точно такая же история. Квартиранты оставляют мусор у подъезда или в подъезде. Не знаем, как бороться. Те люди, что снимают жилье, считают, что они заплатили, и теперь они имеют право хоть что делать! Пьют, дерутся, мусорят. Вызываем полицию, и этим всё заканчивается, даже штраф не выписывают, – сообщают в комментариях.

– Раньше это было приличное общежитие. Потом снесли вахту и сделали там «алкашку». Вот и получился гадюшник.

– Да, это общага, но это не дает живущим в ней право так себя вести. Я сама живу в этом доме. Бешусь от невозможности что-то сделать с такими людьми. Стыдить – не вариант. Нет совести у них.

Жители другого бийского дома рассказывают, что у них в подъезде чисто. Однако кто-то почти каждый день ставит мусорный пакет на урну возле подъезда, хотя баки находятся за домом.

А вот у жильцов дома на Машиностроителей, 7 возле мусорки в подъезде обнаружился живой человек. Ребята возвращались с магазина и заметили, что кто-то шевелится за открытой дверью, где мусоропровод. Решили посмотреть, все ли в порядке, и обнаружили бомжа. Девушка-оператор побеспокоилась, не «Отморозит ли «друг» ноги?» и даже запуталась, кто к кому пришёл в гости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

– Жаль человека, но для нас, жителей этого дома, не особо приятно это. Дверь мусоропровода на ночь должна быть закрыта, – уверены бийчане, проживающие в этом доме.

Увидеть в лицо вредителей в доме на ул.Социалистической, 22 пока не удалось его жителям. Хотя в их случае, шутки неизвестных очень опасны.

– Какие меры предпринять, когда по постоянно пытаются сжечь дом с жильцами, постоянно что-то поджигают в подъезде? – спрашивают они.

Оставлять без внимания все факты вандализма и «гостевого режима» дома лицами без определённого места жительства нельзя. Обязательно обращаться во все возможные службы, начиная с полиции, УК или ТСЖ, и заканчивая городской администрацией. Хороший результат у тех соседей, которые готовы объединяться против проблемы вместе, проводить собрания и вести активную борьбу. Потому что безразличие порождает еще большую безнаказанность.

Мешает свет, звук и вид: на что чаще всего жалуются бийчане

13:58, 02.09.2021 3295

Бийский рабочий