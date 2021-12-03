Бийск: Бийчанин Сергей Каменский выиграл Всероссийские соревнования по стрельбе

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Спортсмен Сергей Каменский выиграл Всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений

В Ижевске проходят Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Для российских стрелков это последний старт спортивного сезона, пишет «Алтайский спорт».

30 ноября бийчанин Сергей Каменский (личный тренер Игорь Каменский) выиграл Всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.

Напомним, что в этой дисциплине наш земляк является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр — Рио-2016 и Токио-2020.

На соревнованиях в Ижевске, которые продлятся до 6 декабря, Сергей Каменский выступит ещё в одной дисциплине — бийский спортсмен будет стрелять из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (упражнение ВП-60). Стрелять из этого же оружия с этой же дистанции в соревнованиях смешанных пар (о чем сообщалось ранее) Сергей Каменский не будет.

В этой дисциплине он является двукратным серебряным призером Олимпийских игр — Рио-2016 и Токио-2020. На соревнованиях в Ижевске Сергей Каменский также выступит в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров индивидуально и в составе смешанной пары.

Прославленные бийские спортсмены станут почетными гражданами Бийска

12:35, 25.11.2021 1523

Бийский рабочий