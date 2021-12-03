ГОРНЯК22 03.12.2021
Алтайский край

Бийск: Бийчанам, проживающим на Мамонтова, вернули холодное водоснабжение

Горняк22
3 часа Ago

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Дом 34 по улице Мамонтова подключили к центральному водопроводу

Этого события жильцы дома ждали больше двух месяцев. Все это время они ведрами таскали в квартиры привозную воду.

Для того, чтобы подключить дом к центральному водоснабжению, сотрудники бийского «Водканала» и частной организации проложили полтора километра новых труб. Сделали они это с помощью методам горизонтального наклонного бурения. Именно такой способ позволяет в морозы полностью не копать землю.

Сейчас работы по подведению воды к дому на улице Мамонтова все еще продолжаются. Специалисты меняют старую прохудившуюся трубу, по которой вода заходит в дом, на новую, большего диаметра. На это у рабочих уйдет несколько дней.

Кроме этого рабочим также придется установить здесь водонасосную станцию – благодаря ей жители улицы смогут в полной мере пользоваться холодным водоснабжением. Напор воды в квартирах станет больше, а у людей наконец-то появится возможность запустить стиральные машины.

Больше двух месяцев провели без воды жители улицы Мамонтова в Бийске

11:13, 16.11.2021 930

 

Бийский рабочий

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